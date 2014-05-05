Матч завершен
Торпедо
Москва
4:2
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
5 мая 2014, 18:00 МСК
5.05.2014, 18:00 МСК
понедельник
Герман Кравченко
Герман Кравченко
Главный Судья
Составы