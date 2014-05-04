Тех. поражение
Салют
Белгород
0:3
Тех. поражение
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
4 мая 2014, 23:00 МСК
4.05.2014, 23:00 МСК
воскресенье
Составы