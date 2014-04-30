Матч завершен
Арсенал
Тула
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
30 апр. 2014, 19:00 МСК
30.04.2014, 19:00 МСК
среда
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы