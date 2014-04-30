Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:0
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
30 апр. 2014, 17:30 МСК
30.04.2014, 17:30 МСК
среда
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы