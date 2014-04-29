Тех. поражение
Сочи
Сочи
3:0
Тех. поражение
Салют
Белгород
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
29 апр. 2014, 23:00 МСК
29.04.2014, 23:00 МСК
вторник
Составы