Матч завершен
Торпедо
Москва
1:2
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
25 апр. 2014, 19:00 МСК
25.04.2014, 19:00 МСК
пятница
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы