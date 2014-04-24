Тех. поражение
Салют
Белгород
0:3
Тех. поражение
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
24 апр. 2014, 23:00 МСК
24.04.2014, 23:00 МСК
четверг
Составы