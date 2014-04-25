Матч завершен
Ангушт
Назрань
0:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
25 апр. 2014, 16:00 МСК
25.04.2014, 16:00 МСК
пятница
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы