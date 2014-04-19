Тех. поражение
Арсенал
Тула
3:0
Тех. поражение
Салют
Белгород
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
19 апр. 2014, 23:00 МСК
19.04.2014, 23:00 МСК
суббота
Составы