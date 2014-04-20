Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
20 апр. 2014, 16:00 МСК
20.04.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
Составы