Тех. поражение
Салют
Белгород
0:3
Тех. поражение
Торпедо
Москва
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
13 апр. 2014, 23:00 МСК
13.04.2014, 23:00 МСК
воскресенье
Составы