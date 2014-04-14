Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
3:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
14 апр. 2014, 16:30 МСК
14.04.2014, 16:30 МСК
понедельник
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
Составы