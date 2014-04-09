Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
9 апр. 2014, 17:30 МСК
9.04.2014, 17:30 МСК
среда
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы