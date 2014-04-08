Тех. поражение
Ротор
Волгоград
3:0
Тех. поражение
Салют
Белгород
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
8 апр. 2014, 23:00 МСК
8.04.2014, 23:00 МСК
вторник
Составы