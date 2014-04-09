Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:0
Матч завершен
Химик
Дзержинск
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
9 апр. 2014, 15:00 МСК
9.04.2014, 15:00 МСК
среда
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы