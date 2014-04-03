Тех. поражение
Салют
Белгород
0:3
Тех. поражение
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
3 апр. 2014, 23:00 МСК
3.04.2014, 23:00 МСК
четверг
Составы