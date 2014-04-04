Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
4 апр. 2014, 16:00 МСК
4.04.2014, 16:00 МСК
пятница
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы