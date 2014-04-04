Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
4 апр. 2014, 17:30 МСК
4.04.2014, 17:30 МСК
пятница
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы