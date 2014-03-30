Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
30 марта 2014, 16:00 МСК
30.03.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы