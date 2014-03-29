Тех. поражение
Салют
Белгород
0:3
Тех. поражение
Луч
Владивосток
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
29 марта 2014, 23:00 МСК
29.03.2014, 23:00 МСК
суббота
Составы