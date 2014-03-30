Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
3:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
30 марта 2014, 7:00 МСК
30.03.2014, 7:00 МСК
воскресенье
Владимир Рогулев
Владимир Рогулев
Главный Судья
Составы