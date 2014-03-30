Матч завершен
Мордовия
Саранск
2:2
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
30 марта 2014, 15:00 МСК
30.03.2014, 15:00 МСК
воскресенье
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы