Тех. поражение
Балтика
Калининград
3:0
Тех. поражение
Салют
Белгород
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
22 марта 2014, 23:00 МСК
22.03.2014, 23:00 МСК
суббота
Составы