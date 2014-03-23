Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
2:3
Матч завершен
Арсенал
Тула
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
23 марта 2014, 13:00 МСК
23.03.2014, 13:00 МСК
воскресенье
Составы