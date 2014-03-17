Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
2:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
17 марта 2014, 13:00 МСК
17.03.2014, 13:00 МСК
понедельник
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы