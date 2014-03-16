Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:0
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
16 марта 2014, 12:00 МСК
16.03.2014, 12:00 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы