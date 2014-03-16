Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
16 марта 2014, 7:00 МСК
16.03.2014, 7:00 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы