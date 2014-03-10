Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
10 марта 2014, 10:00 МСК
10.03.2014, 10:00 МСК
понедельник
Виталий Рушаков
Виталий Рушаков
Главный Судья
Составы