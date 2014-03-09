Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
9 марта 2014, 14:00 МСК
9.03.2014, 14:00 МСК
воскресенье
Герман Кравченко
Герман Кравченко
Главный Судья
Составы