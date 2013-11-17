Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
0:2
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
17 нояб. 2013, 13:00 МСК
17.11.2013, 13:00 МСК
воскресенье
Герман Кравченко
Герман Кравченко
Главный Судья
Составы