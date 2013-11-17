Тех. поражение
Химик
Дзержинск
0:3
Тех. поражение
Торпедо
Москва
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
17 нояб. 2013, 14:00 МСК
17.11.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
Составы