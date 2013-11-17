Матч завершен
Шинник
Ярославль
5:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
17 нояб. 2013, 14:00 МСК
17.11.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы