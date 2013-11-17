Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:2
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
17 нояб. 2013, 12:00 МСК
17.11.2013, 12:00 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы