Матч завершен
Торпедо
Москва
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
10 нояб. 2013, 14:00 МСК
10.11.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы