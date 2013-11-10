Матч завершен
Сочи
Сочи
4:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
10 нояб. 2013, 13:00 МСК
10.11.2013, 13:00 МСК
воскресенье
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы