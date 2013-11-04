Матч завершен
Химик
Дзержинск
1:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
4 нояб. 2013, 14:00 МСК
4.11.2013, 14:00 МСК
понедельник
Василий Мирошниченко
Василий Мирошниченко
Главный Судья
Составы