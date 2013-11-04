Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
4 нояб. 2013, 14:00 МСК
4.11.2013, 14:00 МСК
понедельник
Владимир Рогулев
Владимир Рогулев
Главный Судья
Составы