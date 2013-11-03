Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
3 нояб. 2013, 12:00 МСК
3.11.2013, 12:00 МСК
воскресенье
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы