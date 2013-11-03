Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:4
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
3 нояб. 2013, 12:00 МСК
3.11.2013, 12:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы