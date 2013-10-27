Матч завершен
Арсенал
Тула
1:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
27 окт. 2013, 16:00 МСК
27.10.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы