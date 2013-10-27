Матч завершен
Торпедо
Москва
1:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
27 окт. 2013, 13:00 МСК
27.10.2013, 13:00 МСК
воскресенье
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы