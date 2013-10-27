Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
27 окт. 2013, 15:00 МСК
27.10.2013, 15:00 МСК
воскресенье
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы