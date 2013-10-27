Матч завершен
Салют
Белгород
4:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
27 окт. 2013, 15:00 МСК
27.10.2013, 15:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы