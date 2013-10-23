Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
0:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
23 окт. 2013, 15:00 МСК
23.10.2013, 15:00 МСК
среда
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
Составы