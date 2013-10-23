Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
23 окт. 2013, 18:00 МСК
23.10.2013, 18:00 МСК
среда
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы