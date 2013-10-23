Матч завершен
Оренбург
Оренбург
3:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
23 окт. 2013, 14:00 МСК
23.10.2013, 14:00 МСК
среда
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы