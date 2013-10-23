Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
23 окт. 2013, 13:00 МСК
23.10.2013, 13:00 МСК
среда
Василий Мирошниченко
Василий Мирошниченко
Главный Судья
Составы