Матч завершен
Салют
Белгород
1:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
18 окт. 2013, 17:00 МСК
18.10.2013, 17:00 МСК
пятница
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы