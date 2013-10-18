Матч завершен
Балтика
Калининград
2:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
18 окт. 2013, 19:00 МСК
18.10.2013, 19:00 МСК
пятница
Роман Чернов
Роман Чернов
Главный Судья
Составы