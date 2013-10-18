Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
1:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
18 окт. 2013, 15:00 МСК
18.10.2013, 15:00 МСК
пятница
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы